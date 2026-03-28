Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ферстаппен — о проблемах «Ред Булл»: даже не злюсь, давно вышел из этого состояния

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», рассказал о своём отношении к проблемам с болидом RB22.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
28 марта 2026, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28.778
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.298
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.354

«Проблемы с аэродинамикой, я не мог атаковать ни в одном повороте, сильная избыточная поворачиваемость, а в середине поворота машина всё равно не поворачивает. Да, это очень странно. Не знаю, что и думать.

Честно говоря, я даже не злюсь, я уже давно вышел из этого состояния… это нехорошо», — сказал Ферстаппен в эфире Viaplay.

В квалификации на трассе «Сузука» Ферстаппен показал 11-е время, уступив своему напарнику Исаку Хаджару, который стал восьмым.

