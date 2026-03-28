Ферстаппен — о проблемах «Ред Булл»: даже не злюсь, давно вышел из этого состояния
Поделиться
28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», рассказал о своём отношении к проблемам с болидом RB22.
Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
28 марта 2026, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28.778
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.298
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.354
«Проблемы с аэродинамикой, я не мог атаковать ни в одном повороте, сильная избыточная поворачиваемость, а в середине поворота машина всё равно не поворачивает. Да, это очень странно. Не знаю, что и думать.
Честно говоря, я даже не злюсь, я уже давно вышел из этого состояния… это нехорошо», — сказал Ферстаппен в эфире Viaplay.
В квалификации на трассе «Сузука» Ферстаппен показал 11-е время, уступив своему напарнику Исаку Хаджару, который стал восьмым.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 марта 2026
-
12:28
-
12:27
-
11:44
-
11:43
-
11:22
-
11:15
-
10:59
-
10:56
-
10:46
-
10:36
-
10:35
-
10:28
-
10:24
-
10:16
-
10:03
-
09:23
-
08:30
-
06:41
-
00:50
- 27 марта 2026
-
23:56
-
23:46
-
23:00
-
22:58
-
22:54
-
21:42
-
20:50
-
20:38
-
20:00
-
19:49
-
19:12
-
18:40
-
18:31
-
17:59
-
17:45
-
16:56