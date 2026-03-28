Ферстаппен — о проблемах «Ред Булл»: даже не злюсь, давно вышел из этого состояния

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», рассказал о своём отношении к проблемам с болидом RB22.

«Проблемы с аэродинамикой, я не мог атаковать ни в одном повороте, сильная избыточная поворачиваемость, а в середине поворота машина всё равно не поворачивает. Да, это очень странно. Не знаю, что и думать.

Честно говоря, я даже не злюсь, я уже давно вышел из этого состояния… это нехорошо», — сказал Ферстаппен в эфире Viaplay.

В квалификации на трассе «Сузука» Ферстаппен показал 11-е время, уступив своему напарнику Исаку Хаджару, который стал восьмым.