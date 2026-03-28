Норрис ответил, есть ли его собственная вина в пятом месте в квалификации

Действующий чемпион Формулы-1 и пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что неудачные тренировочные сессии и собственные ошибки повлияли на его результат в квалификации. Британец будет стартовать пятым.
«Это, конечно, повлияло. Мы не смогли нормально протестировать настройки, попробовать разные вещи, рано почувствовать машину и провести длинные серии кругов перед гонкой.
Я вообще не ехал с полной нагрузкой топлива, так что было тяжело. Весь уикенд приходилось догонять, даже в квалификации. Но не хочу говорить, что весь сегодняшний отрыв только из-за этого. Я сам не был на пике и не выжал максимум. На последнем круге допустил пару ошибок, но почти все тоже проехали медленнее, кроме пары пилотов. Пятое место – нормально. Я был очень близко к Шарлю, и из-за этого даже обиднее, потому что отрыв совсем маленький.
В целом считаю, что сделал хорошую работу. Могло быть лучше? Да. Но могло быть и намного хуже», – сказал Норрис в эфире Sky Sports.
- 28 марта 2026
