Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Норрис ответил, есть ли его собственная вина в пятом месте в квалификации

Норрис ответил, есть ли его собственная вина в пятом месте в квалификации
Действующий чемпион Формулы-1 и пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что неудачные тренировочные сессии и собственные ошибки повлияли на его результат в квалификации. Британец будет стартовать пятым.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
28 марта 2026, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28.778
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.298
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.354

«Это, конечно, повлияло. Мы не смогли нормально протестировать настройки, попробовать разные вещи, рано почувствовать машину и провести длинные серии кругов перед гонкой.

Я вообще не ехал с полной нагрузкой топлива, так что было тяжело. Весь уикенд приходилось догонять, даже в квалификации. Но не хочу говорить, что весь сегодняшний отрыв только из-за этого. Я сам не был на пике и не выжал максимум. На последнем круге допустил пару ошибок, но почти все тоже проехали медленнее, кроме пары пилотов. Пятое место – нормально. Я был очень близко к Шарлю, и из-за этого даже обиднее, потому что отрыв совсем маленький.

В целом считаю, что сделал хорошую работу. Могло быть лучше? Да. Но могло быть и намного хуже», – сказал Норрис в эфире Sky Sports.

