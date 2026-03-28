Стелла высказался о темпе «Макларена» после квалификации Гран-при Японии

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о темпе коллектива после квалификации Гран-при Японии, где Оскар Пиастри и Ландо Норрис заняли третье и пятое места.

«Феррари» показала, что они прибавили в гоночном темпе. Я был бы приятно удивлён, если бы мы смогли конкурировать с «Феррари» за подиумы.

В эти выходные мы увидели прогресс, так что мы, безусловно, снова будем бороться за подиум. Это же гонки, может случиться всё что угодно. Мы поборемся за подиум, но мы знаем, что нам нужно улучшать машину и прежде всего привозить обновления. Таков план на следующий этап. Тогда мы сможем более уверенно бороться за подиум и, надеюсь, позже в сезоне — за победу», — приводит слова Стеллы Sky Sports.