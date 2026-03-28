«Почему я должен уважать его?» Макс Ферстаппен объяснил, из-за чего выгнал журналиста

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал ситуацию, в которой отказался начинать брифинг в присутствии журналиста The Guardian Джайлза Ричардсона.

«В целом мне можно задавать любые вопросы. Мне часто задают и откровенно тупые вопросы, но я на них просто отвечаю.

Этот вопрос [о столкновении с Расселлом в Испании] мне задавали уже в прошлом году, и, думаю, я отвечал на него больше 20 раз. И если после последней гонки на пресс-конференции кто-то снова его задаёт и при этом ещё смеётся тебе в лицо, для меня это означает неуважение. Если ты не уважаешь меня, почему я должен уважать тебя?

Вы видите только камеру, направленную на меня, но не того человека, который начал смеяться. Было очевидно, что в это закладывали злой умысел. Мне этого достаточно. Я довольно долго выступаю в Формуле-1, чтобы понимать, у кого какие намерения. Если ты смеёшься надо мной в такой ситуации, значит, они у тебя явно недобрые», – приводит слова Ферстаппена издание De Telegraaf.