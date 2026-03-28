Алонсо обозначил, сколько «Астон Мартин» нужно времени на исправление проблем

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин», рассказал, сколько времени нужно команде на исправление проблем с болидом AMR26.

«Посмотрим через пару месяцев. Мы видели, как «Макларен» был последним в начале 2023 года и заканчивал в лидерах в конце того сезона. Возможно, это слишком оптимистично, это идеальный сценарий, но сезон длинный, и мы знаем, что, если поймём проблемы и исправим их, у нас будет много времени, чтобы провести вторую половину года или последнюю треть в гораздо лучшей ситуации. Именно над этим мы сейчас работаем.

Есть пара идей в разработке, но в Формуле-1 ничего не происходит в одночасье. Нужно провести пару месяцев с этой машиной, нет смысла менять многое в этой машине, если через два месяца она полностью изменится.

В машине и в двигателе огромный потенциал. Мы прогрессировали с Бахрейна в плане распределения энергии и понимания проблем управляемости. Нам нужно исправить вибрации и дефицит мощности, это фундаментальные вещи, которые начались плохо, но инженеры не смотрят телевизор, они работают на пределе возможностей, так что мы должны дать им время и набраться терпения, пока продолжаем соревноваться с этим пакетом», — приводит слова Алонсо издание AS.