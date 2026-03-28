Алонсо: я №1 в искусстве терпения. Есть те, кто взрывается, получив машину не из топ-5

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», высказался о своих выступлениях на слабых болидах.

«Я считаю, что я №1 в искусстве терпения. Есть гонщики, которые, получив машину, не входящую даже в топ-5, взрываются. Я уже 23 года борюсь за победы с машинами, которые даже не входят в топ-4. Так что я достаточно терпелив, и нет, отцовство ничего во мне не изменит», — приводит слова Алонсо издание FormulaPassion.

Фернандо дебютировал в «Королевских гонках» в сезоне-2021 за рулём команды «Минарди». С 2003 по 2006 год выступал за «Рено», где и завоевал свои титулы.