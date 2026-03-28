Алонсо: я №1 в искусстве терпения. Есть те, кто взрывается, получив машину не из топ-5
44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», высказался о своих выступлениях на слабых болидах.
Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
28 марта 2026, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28.778
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.298
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.354
«Я считаю, что я №1 в искусстве терпения. Есть гонщики, которые, получив машину, не входящую даже в топ-5, взрываются. Я уже 23 года борюсь за победы с машинами, которые даже не входят в топ-4. Так что я достаточно терпелив, и нет, отцовство ничего во мне не изменит», — приводит слова Алонсо издание FormulaPassion.
Фернандо дебютировал в «Королевских гонках» в сезоне-2021 за рулём команды «Минарди». С 2003 по 2006 год выступал за «Рено», где и завоевал свои титулы.
