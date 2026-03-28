Матч-центр:
«Хочется бить по рулю, это реально бесит». Шарль Леклер — о потере времени на прямых
28-летний пилот «Феррари» Шарль Леклер эмоционально отреагировал на четвёртое место в квалификации Гран-при Японии.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
28 марта 2026, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28.778
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.298
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.354

«Круг получился не идеальным, но в целом я доволен. Однако я потерял очень много времени на прямой по сравнению с предыдущими попытками, и это реально бесит. Даже если ты знаешь об этом заранее и ждёшь, что такое может случиться, когда это происходит, хочется бить по рулю. Здесь длинная прямая, так что можно было бы натворить дел, но я сдержался. Это очень раздражает, потому что мы можем многое сделать с машиной, но, когда ты уже на 100% нажал газ на прямой, ты ничего не контролируешь. И когда видишь, что теряешь больше времени на прямой, чем в поворотах, это просто бесит.

В третьем сегменте я не знаю, что произошло, но, к сожалению, я потерял много времени от 14-го до 16-го поворота. В остальном это был хороший круг. Был непростой момент в восьмом повороте, но там всё получилось. Я старался, получилось неплохо, но четвёртое место – это разочарование.

В гонке, думаю, мы будем выглядеть немного лучше, по крайней мере, относительно «Макларена». А вот с «Мерседесом», думаю, бороться будет сложно», – приводит слова Леклера издание FormulaPassion.

