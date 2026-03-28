Макс Ферстаппен признался, что ему нужно принять решение о будущем в Формуле-1 — The Race

Макс Ферстаппен признался, что ему нужно принять решение о будущем в Формуле-1 — The Race
28-летний нидерландский четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», задумался о своём будущем в «Королевских гонках» после 11-го места в квалификации Гран-при Японии, сообщили в издании The Race.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
28 марта 2026, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28.778
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.298
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.354

«Нужно во многом разобраться лично», — приводят слова Ферстаппена журналисты. Сообщается, что Макс всё больше недоволен действующим техническим регламентом, который вступил в силу в сезоне-2026 и о проблемах с которым он предупреждал ещё в прошлом сезоне.

В нынешнем сезоне нидерландец уже дважды проиграл своему напарнику Исаку Хаджару в квалификациях к основным гонкам. После двух этапов у Макса восемь очков и восьмое место в личном зачёте.

