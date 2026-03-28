Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Вассёр — о квалификации Гран-при Японии: «Феррари» всё ещё в игре

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал итоги квалификации Гран-при Японии.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
28 марта 2026, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28.778
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.298
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.354

«Нужно разобраться, почему мы не улучшились между вторым и третьим сегментом. Управление энергией остаётся сложным, для пилотов оно не совсем интуитивно, но мы всё проанализируем и постараемся понять, где можем прибавить.

В любом случае мы всё ещё в игре. У нас хороший гоночный темп, и в первых двух гонках мы всегда хорошо стартовали», – приводит слова Вассёра издание FormulaPassion.

Пилоты итальянской команды Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон заняли четвёртое и шестое места соответственно. Поул на Гран-при Японии занял гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

