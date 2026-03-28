Вассёр — о квалификации Гран-при Японии: «Феррари» всё ещё в игре

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал итоги квалификации Гран-при Японии.

«Нужно разобраться, почему мы не улучшились между вторым и третьим сегментом. Управление энергией остаётся сложным, для пилотов оно не совсем интуитивно, но мы всё проанализируем и постараемся понять, где можем прибавить.

В любом случае мы всё ещё в игре. У нас хороший гоночный темп, и в первых двух гонках мы всегда хорошо стартовали», – приводит слова Вассёра издание FormulaPassion.

Пилоты итальянской команды Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон заняли четвёртое и шестое места соответственно. Поул на Гран-при Японии занял гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.