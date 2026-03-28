Йос Ферстаппен: боюсь, что Макс потеряет мотивацию

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена из «Ред Булл», высказался об отношении к новому регламенту серии.

«Гонщика должны вознаграждать за его смелость и его качества. Но если ты сейчас проходишь поворот максимально быстро, то в итоге за круг ты едешь медленнее. Это полностью убивает чувство гонки.

Гонки на этих машинах не бросают ему вызов. Честно говоря, я немного боюсь, что Макс потеряет мотивацию. Раньше гонки на машине Формулы-1 были для него самым прекрасным, что может быть. Но сейчас я снова вижу это в довольно мрачном свете. Мне бы хотелось сказать, что это не так, но я вижу в этом проблему в будущем», — приводит слова Ферстаппена-старшего De Telegraaf.