Йос Ферстаппен: боюсь, что Макс потеряет мотивацию
Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена из «Ред Булл», высказался об отношении к новому регламенту серии.
Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
28 марта 2026, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28.778
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.298
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.354
«Гонщика должны вознаграждать за его смелость и его качества. Но если ты сейчас проходишь поворот максимально быстро, то в итоге за круг ты едешь медленнее. Это полностью убивает чувство гонки.
Гонки на этих машинах не бросают ему вызов. Честно говоря, я немного боюсь, что Макс потеряет мотивацию. Раньше гонки на машине Формулы-1 были для него самым прекрасным, что может быть. Но сейчас я снова вижу это в довольно мрачном свете. Мне бы хотелось сказать, что это не так, но я вижу в этом проблему в будущем», — приводит слова Ферстаппена-старшего De Telegraaf.
