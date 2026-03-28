Стролл назвал причину неудачной квалификации Гран-при Японии

Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл рассказал о проблемах с управлением энергией, которые повлияли на его результат в квалификации Гран-при Японии. Гонщик занял 22-е место в предварительной стартовой решётке.

«На последней попытке в Q1 у меня возникли проблемы с управлением энергией, из-за чего я потерял пару десятых и в итоге стартую завтра с конца решётки.

Главная задача на гонку — просто доехать до финиша, поэтому сейчас наш приоритет — надёжность, пока мы не разберёмся с текущими проблемами.

Мы уже хорошо понимаем, над чем нужно работать в ближайшие пару месяцев, и ясно, что это не решится за одну ночь, на это потребуется время», — приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».