«Хотят иметь только подхалимов?» Йос Ферстаппен — о резкой критике Максом регламента Ф-1

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена из «Ред Булл», ответил людям, которые недовольны прямолинейными и критическими высказываниями его сына в адрес действующего технического регламента.

«У меня такое впечатление, что некоторые люди в автоспорте часто просто высказываются, чтобы оставаться на виду. Ощущения Макса в машине не имеют ничего общего с результатами.

То, что Макс такой прямолинейный, нужно принимать. Или они хотят иметь в этом спорте только подхалимов? Или гонщиков, которые говорят, что всё просто потрясающе, но при этом ничего такого не думают?» — приводит слова Йоса De Telegraaf.