Вассёр: с Майами начнётся другой чемпионат

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что команда рассчитывает на изменение расстановки сил по ходу сезона на фоне гонки обновлений.

«С Майами начнётся другой чемпионат. Нам нужно сосредоточиться на себе и продолжать набирать максимум очков. Сезон будет очень длинным, темпы развития высокими, поэтому поводов для паники нет», – приводит слова Вассёра издание FormulaPassion.

В Формуле-1 появится четырёхнедельная вынужденная пауза из-за отмены этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии. Команды планируют использовать это время, чтобы сократить отставание от «Мерседеса».

В «Феррари» рассчитывают воспользоваться системой ADUO, чтобы вернуть мощность силовой установки, а также доработать экспериментальное крыло-«макарена», впервые представленное на предсезонных тестах. Кроме того, итальянская команда предлагала провести частные тесты на автодроме в Монце.

