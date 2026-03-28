Главная Авто Новости

«Большего в машине не было». Руководитель «Уильямса» — о результатах квалификации в Японии

Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз опубликовал сообщение после квалификации Гран-при Японии, где его пилоты Карлос Сайнс и Алекс Албон показали 16-е и 17-е время соответственно.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
28 марта 2026, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28.778
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.298
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.354

«Карлос и Алекс выжали из машины всё, что могли сегодня, большего в ней не было. Отличная работа Карлоса, которому удалось вывести нас во второй сегмент квалификации. Мы делаем маленькие шаги каждую неделю, это сейчас главное, продолжим их делать.

Впереди долгий путь, но я уверен в нашей программе на пятинедельный перерыв и на оставшуюся часть года, которая позволит нам вернуться на приемлемые позиции по сравнению с нашими конкурентами. Знаем, что сейчас у нас нет той машины, которую мы хотим, но завтра мы всё равно выложимся полностью и поборемся за очки, если представится возможность», — написал Ваулз в социальной сети Х.

