Алонсо: скоростные повороты превратились в заправочные станции

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо раскритиковал новый регламент после квалификации Гран-при Японии. Испанец занял 21-е место на стартовой решетке

«Здесь половина нашей команды могла бы сесть за руль этой машины и справиться.

Скоростные повороты превратились в заправочные станции. Ты проходишь их медленно, чтобы зарядить батарею, а потом на прямой используешь полную мощность. В таком случае мастерство пилота уже не играет роли», – приводит слова Алонсо издание Motorsport-Magazine.

Говоря о трассе «Сузука», которая традиционно считалась одной из самых требовательных к навыкам гонщика, Фернандо добавил: «Её уникальность просто исчезла».