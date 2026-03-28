Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо: скоростные повороты превратились в заправочные станции

Алонсо: скоростные повороты превратились в заправочные станции
Комментарии

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо раскритиковал новый регламент после квалификации Гран-при Японии. Испанец занял 21-е место на стартовой решетке

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
28 марта 2026, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28.778
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.298
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.354

«Здесь половина нашей команды могла бы сесть за руль этой машины и справиться.

Скоростные повороты превратились в заправочные станции. Ты проходишь их медленно, чтобы зарядить батарею, а потом на прямой используешь полную мощность. В таком случае мастерство пилота уже не играет роли», – приводит слова Алонсо издание Motorsport-Magazine.

Говоря о трассе «Сузука», которая традиционно считалась одной из самых требовательных к навыкам гонщика, Фернандо добавил: «Её уникальность просто исчезла».

Материалы по теме
Алонсо: я №1 в искусстве терпения. Есть те, кто взрывается, получив машину не из топ-5
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android