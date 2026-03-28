Предварительная стартовая решётка Гран-при Японии Формулы-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала предварительную стартовую решётку третьего этапа Формулы-1 в сезоне 2026 года — Гран-при Японии.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:00 МСК
Не началось

Формула-1. Гран-при Японии. Предварительная стартовая решётка:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
2. Джордж Расселл («Мерседес»).
3. Оскар Пиастри («Макларен»)
4. Шарль Леклер («Феррари»).
5. Ландо Норрис («Макларен»).
6. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
7. Пьер Гасли («Альпин»).
8. Исак Хаджар («Ред Булл»).
9. Габриэл Бортолето («Ауди»).
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).
11. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
12. Эстебан Окон («Хаас»).
13. Нико Хюлькенберг («Ауди»).
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
15. Франко Колапинто («Альпин»).
16. Карлос Сайнс («Уильямс»).
17. Алекс Албон («Уильямс»).
18. Оливер Берман («Хаас»).
19. Серхио Перес («Кадиллак»).
20. Валттери Боттас («Кадиллак»).
21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

