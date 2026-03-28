«Душа болит». Ландо Норрис — о проблемах нового регламента Формулы-1

Действующий чемпион Формулы-1, пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что новый технический регламент негативно повлиял на ощущения от пилотирования, особенно на прямых участках трассы. В субботу утром Норрис занял пятое место по итогам квалификации.

«Если сравнивать с прошлым годом и несколькими предыдущими, конечно, «Сузука» не доставляет больше удовольствия. Душа болит, когда видишь, как сильно падает скорость.

56 км/ч на прямой — это всё ещё много. Не то чтобы время круга было каким-то катастрофически медленным. В прошлом году поул был 1:26.9, сейчас отставание — пара секунд, что, конечно, много, но в то же время и не колоссально.

Так что ощущения всё равно особенные. Всё равно чувствуется, что это круг на пределе, ты где-то рискуешь и так далее. Так же ли это круто, как в прошлом году? Нет, думаю, ни одна трасса уже не даст таких эмоций. Придётся привыкать», — приводит слова Норриса издание RacingNews365.