«Душа болит». Ландо Норрис — о проблемах нового регламента Формулы-1

Действующий чемпион Формулы-1, пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что новый технический регламент негативно повлиял на ощущения от пилотирования, особенно на прямых участках трассы. В субботу утром Норрис занял пятое место по итогам квалификации.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
28 марта 2026, суббота. 09:00 МСК
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28.778
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.298
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.354

«Если сравнивать с прошлым годом и несколькими предыдущими, конечно, «Сузука» не доставляет больше удовольствия. Душа болит, когда видишь, как сильно падает скорость.

56 км/ч на прямой — это всё ещё много. Не то чтобы время круга было каким-то катастрофически медленным. В прошлом году поул был 1:26.9, сейчас отставание — пара секунд, что, конечно, много, но в то же время и не колоссально.

Так что ощущения всё равно особенные. Всё равно чувствуется, что это круг на пределе, ты где-то рискуешь и так далее. Так же ли это круто, как в прошлом году? Нет, думаю, ни одна трасса уже не даст таких эмоций. Придётся привыкать», — приводит слова Норриса издание RacingNews365.

