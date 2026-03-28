Алонсо — о вибрациях на AMR26: в пятницу их почти не было, в субботу они вернулись

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что вибрации, мучающие команду на старте сезона, вернулись в субботу на Гран-при Японии, хотя в пятницу проблемы практически не было.

«Это по-прежнему главный сдерживающий фактор. Вчера машина вела себя совершенно нормально, вибраций почти не было, так что я был настроен очень оптимистично.

Сегодня утром я сел в машину, и вибрации вернулись. Они были такими же, как и раньше. Мы ничего не меняли, так что это было немного сложно понять.

Просматриваем все изменения, которые сделали за ночь, чтобы убедиться, что вчера на машине было что-то, что помогало с вибрациями. Похоже, это просто случайность. Так что посмотрим завтра. Судя по тестам и первым двум вчерашним гонкам, ситуация определённо улучшилась на 80%», — приводит слова Алонсо издание RacingNews365.