«Много поваров на кухне». Хэмилтон — о том, ждёт ли он перемен в регламенте Формулы-1

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон призвал не ждать кардинальных изменений по итогам переговоров между Формулой-1 и Международной автомобильной федерацией (ФИА), предупредив, что слишком большое количество голосов может свести на нет любые реальные перемены.

«Не возлагаю на это больших надежд, но надеюсь, что они внесут какие-то серьёзные изменения. На кухне будет слишком много поваров, обычно это не приводит к хорошему результату», — приводит слова Хэмилтона издание PlanetF1.

Встреча для обсуждения нового регламента изначально планировалась после Гран-при Китая, но её перенесли. Теперь Формула-1 и ФИА соберутся после Гран-при Японии.