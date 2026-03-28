«Это вызывает разочарование». Алекс Албон — о новых правилах Формулы-1

Пилот «Уильямса» Алекс Албон согласился с мнением коллег, что новый технический регламент Формулы-1 снижает удовольствие от прохождения быстрых поворотов на трассе «Сузука».

«Повороты здесь хорошие, но в этом месте они вообще могут быть хорошими. Я только что послушал, что сказал Оливер [Берман] в конце своего интервью, это абсолютная правда: можно быть быстрее в каждом повороте, однако при этом завершить круг медленнее, потому что, очевидно, за это начисляется штраф (за неверное распределение электрической энергии. — Прим. «Чемпионата»). Так что это вызывает разочарование», — приводит слова Албона издание The Race.