В Формуле-1 объяснили, почему не показали полный круг Антонелли в квалификации

В официальном аккаунте Формулы-1 в соцсети X прокомментировали отсутствие полной записи квалификационного круга пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, завоевавшего поул на Гран-при Японии.

«К сожалению, в середине круга у бортовой камеры Кими возникли технические проблемы, поэтому мы не можем показать вам полную запись этого круга. Чтобы проанализировать его круг, посмотрите наше сравнение с «призрачной машиной» и полную запись круга с бортовой камеры, снятую во время самого быстрого заезда Джорджа Расселла в квалификации», — говорится в сообщении.

Традиционно после квалификации Формула-1 публикует онборд круга поула. В этот раз запись обрывалась перед прямой, на которой гонщики теряют скорость из-за суперклиппинга. Вместо онборда была показана картинка с трансляционной камеры.

На это обратили внимание фанаты, которые к опубликованному посту добавили примечание: «Это не полный круг с камеры на борту; перед поворотом 130R кадр переключается на внешние ракурсы, чтобы не показывать сильное снижение мощности и потерю скорости, вызванные правилами управления энергопотреблением».