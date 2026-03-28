Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Авто Новости

В Формуле-1 объяснили, почему не показали полный круг Антонелли в квалификации

В Формуле-1 объяснили, почему не показали полный круг Антонелли в квалификации
В официальном аккаунте Формулы-1 в соцсети X прокомментировали отсутствие полной записи квалификационного круга пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, завоевавшего поул на Гран-при Японии.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
28 марта 2026, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28.778
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.298
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.354

«К сожалению, в середине круга у бортовой камеры Кими возникли технические проблемы, поэтому мы не можем показать вам полную запись этого круга. Чтобы проанализировать его круг, посмотрите наше сравнение с «призрачной машиной» и полную запись круга с бортовой камеры, снятую во время самого быстрого заезда Джорджа Расселла в квалификации», — говорится в сообщении.

Традиционно после квалификации Формула-1 публикует онборд круга поула. В этот раз запись обрывалась перед прямой, на которой гонщики теряют скорость из-за суперклиппинга. Вместо онборда была показана картинка с трансляционной камеры.

На это обратили внимание фанаты, которые к опубликованному посту добавили примечание: «Это не полный круг с камеры на борту; перед поворотом 130R кадр переключается на внешние ракурсы, чтобы не показывать сильное снижение мощности и потерю скорости, вызванные правилами управления энергопотреблением».

Материалы по теме
Провал Ферстаппена: из топ-10 его выбили напарник и новичок Ф-1. А на поуле снова Кими
Провал Ферстаппена: из топ-10 его выбили напарник и новичок Ф-1. А на поуле снова Кими
