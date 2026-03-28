Ди Джанантонио завоевал поул на Гран-при США, Бедзекки — второй, Марк Маркес — шестой
Пилот «Дукати» Фабио Ди Джаннантонио показал лучшее время в квалификации MotoGP на трассе «Америк» в Остине. Итальянец опередил Марко Бедзекки из «Априльи» и Педро Акосту из «КТМ».
MotoGP 2026. Этап 3, Остин, США
Гран-при Америки. Квалификация 2
28 марта 2026, суббота. 19:15 МСК
Окончено
MotoGP. Гран-при США. Квалификация 2:
1. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») — 2:00.136.
2. Марко Бедзекки («Априлья») +0,193.
3. Педро Акоста («КТМ») +0,349.
4. Франческо Баньяя («Дукати») +0,427.
5. Жоан Мир («Хонда») +0,455.
6. Марк Маркес («Дукати») +0,501.
7. Хорхе Мартин («Априлья») +0,560.
8. Алекс Маркес («Дукати») +0,629.
9. Лука Марини («Хонда») +0,755.
10. Фермин Альдегер («Дукати») +0,878.
11. Аи Огура («Априлья») +1,283.
12. Энеа Бастьянини («КМТ») +1,341.
