Ди Джанантонио завоевал поул на Гран-при США, Бедзекки — второй, Марк Маркес — шестой

Пилот «Дукати» Фабио Ди Джаннантонио показал лучшее время в квалификации MotoGP на трассе «Америк» в Остине. Итальянец опередил Марко Бедзекки из «Априльи» и Педро Акосту из «КТМ».

MotoGP. Гран-при США. Квалификация 2:

1. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») — 2:00.136.

2. Марко Бедзекки («Априлья») +0,193.

3. Педро Акоста («КТМ») +0,349.

4. Франческо Баньяя («Дукати») +0,427.

5. Жоан Мир («Хонда») +0,455.

6. Марк Маркес («Дукати») +0,501.

7. Хорхе Мартин («Априлья») +0,560.

8. Алекс Маркес («Дукати») +0,629.

9. Лука Марини («Хонда») +0,755.

10. Фермин Альдегер («Дукати») +0,878.

11. Аи Огура («Априлья») +1,283.

12. Энеа Бастьянини («КМТ») +1,341.