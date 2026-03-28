Кими Антонелли установил новое достижение в Ф-1, уступив только Льюису Хэмилтону

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли завоевал вторую поул-позицию в карьере, выиграв квалификацию Гран-при Японии. Предыдущий поул итальянца был 14 дней назад на Гран-при Китая.
Более короткий интервал между первой и второй поул-позициями в истории Формулы-1 был только у семикратного чемпиона мира и пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона. Промежуток составил семь дней.
Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:28.778.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.298.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.354.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.627.
5. Ландо Норрис («Макларен») +0.631.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.789.
7. Пьер Гасли («Альпин») +0.913.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.200.
9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.496.
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.541.
- 28 марта 2026
