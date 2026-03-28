Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кими Антонелли установил новое достижение в Ф-1, уступив только Льюису Хэмилтону

Кими Антонелли установил новое достижение в Ф-1, уступив только Льюису Хэмилтону
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли завоевал вторую поул-позицию в карьере, выиграв квалификацию Гран-при Японии. Предыдущий поул итальянца был 14 дней назад на Гран-при Китая.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
28 марта 2026, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28.778
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.298
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.354

Более короткий интервал между первой и второй поул-позициями в истории Формулы-1 был только у семикратного чемпиона мира и пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона. Промежуток составил семь дней.

Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:28.778.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.298.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.354.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.627.
5. Ландо Норрис («Макларен») +0.631.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.789.
7. Пьер Гасли («Альпин») +0.913.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.200.
9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.496.
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.541.

Провал Ферстаппена: из топ-10 его выбили напарник и новичок Ф-1. А на поуле снова Кими
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android