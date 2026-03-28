В «Ред Булл» рассчитывают уладить конфликт между Ферстаппеном и журналистом до ГП Майами

В «Ред Булл» рассчитывают уладить конфликт между Ферстаппеном и журналистом до ГП Майами
Руководство «Ред Булл» намерено урегулировать ситуацию, возникшую между пилотом команды Максом Ферстаппеном и журналистом The Guardian Джайлсом Ричардсом перед началом пресс-конференции на Гран-при Японии в четверг. Об этом сообщает Motorsport.

По информации источника, в команде не одобрили действия четырёхкратного чемпиона мира и его интерпретацию ситуации. Ожидается, что стороны уладят конфликт в ближайшие дни или недели, чтобы закрыть этот эпизод.

Сам Ферстаппен заявил, что сейчас не время для разговора с журналистом, необходимо сосредоточиться на проблемах команды после неудачной квалификации в Сузуке.

Внутри «Ред Булл» рассчитывают, что инцидент будет исчерпан к Гран-при Майами (1-3 мая), а подобное не повторится в будущих медиасессиях.

Макс Ферстаппен прогнал журналиста. На что обиделся чемпион Формулы-1
