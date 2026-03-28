Гонщик IndyCar пробил заграждение во время аварии в тренировках Гран-при Алабамы

Пилот Team Penske Скотт Макглоклин разбился на входе в скоростной первый поворот, после чего практика IndyCar на трассе «Барбер Моторспортс Парк» была остановлена красными флагами.

Новозеландец потерял контроль над машиной и врезался задней частью в шины и ограждение. Несмотря на серьёзность аварии, Макглоклин не пострадал и смог выбраться из машины самостоятельно.

«Честно говоря, мне кажется, что авария выглядела гораздо страшнее, чем было на самом деле. Надеюсь, мы сможем починить машину и снова выйти на трассу, чтобы показать хороший результат в квалификации.

Знал, что столкновение неизбежно, поэтому постарался приготовиться, а в итоге оказался на полпути к ограждению, так что это было довольно захватывающе. Мне жаль моих ребят. У меня лучшая команда в боксах, и они починят машину так быстро, как только смогут. Очень жаль​», — приводит слова Макглоклина издание Racer.

Команда новозеландца, обслуживающая Chevrolet № 3, и остальные доступные механики команды Penske сразу же приступили к работе после того, как автомобиль вернулся в паддок, и занялись сборкой запасного болида, который Макглоклин смог бы использовать до конца уикенда.