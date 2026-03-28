Дженсон Баттон уверен, Джордж Расселл выдержит давление со стороны Кими Антонелли

Бывший чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон считает, что пилот «Мерседеса» Джордж Расселл справится с давлением со стороны своего напарника Андреа Кими Антонелли.

«Думаю, он справится с этим. Все ожидали, что Льюис [Хэмилтон] будет быстрее. Теперь же ситуация скорее обратная — Джордж является более опытным гонщиком.

Кими чрезвычайно быстр и он ещё очень неопытен. Иногда, будучи опытным гонщиком, задаёшься вопросом: как он это сделал? Но это просто происходит и совершенно естественно», — приводит слова Баттона издание Motorsport-Total.

В квалификации к гонке на ГП Японии британский пилот приехал вторым. Поул завоевал напарник Джорджа Андреа Кими Антонелли, поул стал для итальянца вторым в карьере.