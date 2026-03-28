Тото Вольф надеется, что Макс Ферстаппен не покинет Формулу-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил надежду, что четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен продолжит карьеру в Формуле-1, несмотря на недовольство новым техническим регламентом.

«Макс, конечно, человек, у которого есть эмоции. Для него самое главное — удовольствие от вождения. Я вполне могу себе представить, что сейчас это не так.

Было бы неплохо, если бы мы не потеряли Макса из Формулы-1 в целом. Но у нас всё в порядке с нашими двумя гонщиками, не собираемся ничего менять», — приводит слова Вольфа издание Sky Sport Germany.

Контракт Ферстаппена с «Ред Булл» действует до конца 2028 года.