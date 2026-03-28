Перес: мы впереди «Астон Мартин», наш гоночный темп хорош в сравнении с ними

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес подвёл итоги квалификации Гран-при Японии, где показал 19-е время, опередив своего напарника, а также пилотов «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла, несмотря на технические проблемы с разрядкой батареи.

«Как пилот и как команда, всегда хочешь выжать максимум из машины. И когда этого не происходит, это немного разочаровывает. Но мы должны смотреть на позитив, впереди «Астон Мартин», наш гоночный темп хорош в сравнении с ними», — приводит слова Переса испанское издание Motorsport.

Перес добавил, что из-за проблем с разрядкой теряет от трёх до пяти десятых секунды на каждом круге.