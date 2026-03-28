Главная Авто Новости

Более 12 тонн шоколада KitKat для Формулы-1 украли в Европе — The Athletic

Более 12 тонн шоколада KitKat для Формулы-1 украли в Европе — The Athletic
Грузовик с 12 тоннами шоколадных батончиков KitKat, выпущенных в рамках партнёрства с Формулой-1, был похищен при транспортировке по Европе, сообщил представитель Nestlé The Athletic.

Машина перевозила 413 793 единицы продукции из центральной Италии в Польшу. Вместе с грузом пропал и сам грузовик. По данным компании, пострадавших в результате инцидента нет.

«Мы всегда призывали людей делать перерыв с KitKat, но, похоже, воры восприняли это слишком буквально и сделали перерыв с более чем 12 тоннами нашего шоколада. Хотя мы ценим исключительный вкус преступников, факт остаётся фактом: кража грузов — это растущая проблема для бизнеса любого размера», — говорится в заявлении представителя бренда.

KitKat стал официальным шоколадным батончиком Формулы-1 в прошлом году в рамках 75-летия чемпионата и 90-летия бренда. Похищенная продукция имеет уникальный код партии, что позволяет отслеживать каждую плитку.

