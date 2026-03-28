Хорхе Мартин выиграл спринт MotoGP в США, Марк Маркес попал в аварию, Бедзекки сошёл

Пилот «Априльи» Хорхе Мартин одержал победу в спринтерской гонке Гран-при США на трассе «Америк» в Остине, обойдя Франческо Баньяю на последнем круге.

Гонка началась с инцидента на первом круге: Марк Маркес ошибся в 12-м повороте и столкнулся с Фабио Ди Джаннантонио, который стартовал с поула. Гонщики сперва откатились в конец пелотона, а позже итальянец выбыл из борьбы, сойдя с дистанции.

Лидировавший Баньяя растянул преимущество, но преследовавший его Марко Бедзекки допустил ошибку и разбился в 11-м повороте, пытаясь догнать итальянца. Это позволило Мартину сократить отставание.

На финальном круге испанец атаковал Баньяю в 12-м повороте, вынудил соперника уйти глубже и вышел в лидеры, одержав первую победу в составе «Априльи».

Результаты Гран-при США. Спринт:

1. Хорхе Мартин («Априлья») — 10 кругов.

2. Франческо Баньяя («Дукати») +0.755.

3. Педро Акоста (КТМ) +2.484.

4. Энеа Бастьянини («Тек 3») +3.199.

5. Алекс Маркес («Грезини») +3.638.

6. Лука Марини («Хонда») +5.521.

7. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +7.183.

8. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +8.634.

9. Жоанн Зарко (ЛЧР) +10.574.

10. Фермин Альдегер («Грезини») +12.860.

11. Фабио Куартараро («Ямаха») +13.757.

12. Брэд Биндер (KTM) +14.567.

13. Франко Морбиделли («ВР46») +16.019.

14. Джек Миллер («Прамак») +17.006.

15. Жоан Мир («Хонда») +18.785.

16. Алекс Ринс («Ямаха») +51.120.

17. Марк Маркес («Дукати») +1 круг.

18. Марко Бедзекки («Априлья») — сход на восьмом круге.

19. Фабио Ди Джаннантонио («ВР46») — сход на пятом круге.

20. Топрак Разгатлыоглу («Прамак») — сход на пятом круге.

21. Диого Морейра (ЛЧР) — сход на четвёртом круге.