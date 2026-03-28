Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

MotoGP — Гран-при Америки, 28 марта 2026 года — спринт — результаты

Хорхе Мартин выиграл спринт MotoGP в США, Марк Маркес попал в аварию, Бедзекки сошёл
Комментарии

Пилот «Априльи» Хорхе Мартин одержал победу в спринтерской гонке Гран-при США на трассе «Америк» в Остине, обойдя Франческо Баньяю на последнем круге.

MotoGP 2026. Этап 3, Остин, США
Гран-при Америки. Спринт
28 марта 2026, суббота. 23:10 МСК
Окончено
1
Хорхе Мартин
Aprilia
20:19.546
2
Франческо Баньяя
Ducati
+0.755
3
Педро Акоста
KTM
+2.484

Гонка началась с инцидента на первом круге: Марк Маркес ошибся в 12-м повороте и столкнулся с Фабио Ди Джаннантонио, который стартовал с поула. Гонщики сперва откатились в конец пелотона, а позже итальянец выбыл из борьбы, сойдя с дистанции.

Лидировавший Баньяя растянул преимущество, но преследовавший его Марко Бедзекки допустил ошибку и разбился в 11-м повороте, пытаясь догнать итальянца. Это позволило Мартину сократить отставание.

На финальном круге испанец атаковал Баньяю в 12-м повороте, вынудил соперника уйти глубже и вышел в лидеры, одержав первую победу в составе «Априльи».

Результаты Гран-при США. Спринт:

1. Хорхе Мартин («Априлья») — 10 кругов.
2. Франческо Баньяя («Дукати») +0.755.
3. Педро Акоста (КТМ) +2.484.
4. Энеа Бастьянини («Тек 3») +3.199.
5. Алекс Маркес («Грезини») +3.638.
6. Лука Марини («Хонда») +5.521.
7. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +7.183.
8. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +8.634.
9. Жоанн Зарко (ЛЧР) +10.574.
10. Фермин Альдегер («Грезини») +12.860.
11. Фабио Куартараро («Ямаха») +13.757.
12. Брэд Биндер (KTM) +14.567.
13. Франко Морбиделли («ВР46») +16.019.
14. Джек Миллер («Прамак») +17.006.
15. Жоан Мир («Хонда») +18.785.
16. Алекс Ринс («Ямаха») +51.120.
17. Марк Маркес («Дукати») +1 круг.
18. Марко Бедзекки («Априлья») — сход на восьмом круге.
19. Фабио Ди Джаннантонио («ВР46») — сход на пятом круге.
20. Топрак Разгатлыоглу («Прамак») — сход на пятом круге.
21. Диого Морейра (ЛЧР) — сход на четвёртом круге.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android