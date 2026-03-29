Карлос Сайнс — о проблемах «Уильямса»: в Формуле-1 не бывает волшебных больших шагов

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс заявил, что команде предстоит постепенная работа над улучшением результатов, и не стоит ждать быстрого прогресса после выхода во второй сегмент квалификации Гран-при Японии.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
28 марта 2026, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28.778
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.298
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.354

«В Китае нам не хватило четырёх десятых секунды до Q2. Сегодня нам удалось пройти в Q2, так что, по-моему, мы добились хорошего прогресса. Что касается меня лично, я показал ещё несколько сильных кругов в квалификации, в Q1 и Q2, что позволило нам по сравнению с Китаем подняться на пару позиций.

Причина наших проблем в гонке может заключаться как в весе, так и в прижимной силе. Думаю, это сочетание обоих факторов. И нам нужно избавиться от этой проблемы. Если мы как команда будем работать над этим в течение года, к концу сезона станем гораздо более конкурентоспособными, чем сейчас.

В Формуле-1 не бывает волшебных больших шагов. И в этот уикенд, похоже, мы сделали небольшой шаг. Нужно продолжать делать такие шаги и посмотреть, к чему это нас приведёт», — приводит слова Сайнса издание RacingNews365.

Материалы по теме
«Гоночный темп оказался довольно ужасным». Сайнс — о проблеме «Уильямса» в Японии
