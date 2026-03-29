Старт гонки Гран-при Японии Формулы-1 отложен на 10 минут

Старт гонки Гран-при Японии Формулы-1 пришлось отложить на 10 минут. Гонщики уйдут на прогревочный круг в 8:10 мск вместо 8:00 мск.

Во время заездов Porsche Carrera Cup Japan — гонки поддержки Гран-при Японии — произошла серьёзная авария: одна из машин даже перелетела через заграждения. Заграждения теперь чинят маршалы, а стартовая процедура отложена на 10 минут.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Японии.

Формула-1. Гран-при Японии. Финальная стартовая решётка:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
2. Джордж Расселл («Мерседес»).
3. Оскар Пиастри («Макларен»).
4. Шарль Леклер («Феррари»).
5. Ландо Норрис («Макларен»).
6. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
7. Пьер Гасли («Альпин»).
8. Исак Хаджар («Ред Булл»).
9. Габриэл Бортолето («Ауди»).
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).
11. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
12. Эстебан Окон («Хаас»).
13. Нико Хюлькенберг («Ауди»).
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
15. Франко Колапинто («Альпин»).
16. Карлос Сайнс («Уильямс»).
17. Алекс Албон («Уильямс»).
18. Оливер Берман («Хаас»).
19. Серхио Перес («Кадиллак»).
20. Валттери Боттас («Кадиллак»).
21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

