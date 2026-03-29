Фото: Берман разбил болид и сильно хромал во время Гран-при Японии

Британский гонщик Формулы-1 Оливер Берман, представляющий команду «Хаас», разбил болид во время гонки третьего этапа Гран-при Японии.

Оливер Берман разбил машину в «Ложке», уворачиваясь от сильно замедлившегося Франко Колапинто из «Альпин», оказался на обочине перед «Ложкой», потерял контроль над машиной и на высокой скорости влетел в заграждения. Британец покинул автомобиль и очень сильно хромал, опираясь на маршалов.

На момент публикации лидером гонки является итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Оскар Пиастри из «Макларена» второй.

