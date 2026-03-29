Фото: Берман разбил болид и сильно хромал во время Гран-при Японии
Британский гонщик Формулы-1 Оливер Берман, представляющий команду «Хаас», разбил болид во время гонки третьего этапа Гран-при Японии.
Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270
Фото: Кадр из трансляции
Оливер Берман разбил машину в «Ложке», уворачиваясь от сильно замедлившегося Франко Колапинто из «Альпин», оказался на обочине перед «Ложкой», потерял контроль над машиной и на высокой скорости влетел в заграждения. Британец покинул автомобиль и очень сильно хромал, опираясь на маршалов.
На момент публикации лидером гонки является итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Оскар Пиастри из «Макларена» второй.
«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию гонки.
- 29 марта 2026
- 28 марта 2026
