Фото: Берман разбил болид и сильно хромал во время Гран-при Японии

Британский гонщик Формулы-1 Оливер Берман, представляющий команду «Хаас», разбил болид во время гонки третьего этапа Гран-при Японии.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

Фото: Кадр из трансляции

Оливер Берман разбил машину в «Ложке», уворачиваясь от сильно замедлившегося Франко Колапинто из «Альпин», оказался на обочине перед «Ложкой», потерял контроль над машиной и на высокой скорости влетел в заграждения. Британец покинул автомобиль и очень сильно хромал, опираясь на маршалов.

Фото: Кадр из трансляции

На момент публикации лидером гонки является итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Оскар Пиастри из «Макларена» второй.

«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию гонки.

