«Хаас» сообщил о состоянии здоровья Бермана, попавшего в сильную аварию в Японии

Пресс-служба команды Формулы-1 «Хаас» опубликовала заявление касательно здоровья 20-летнего британского гонщика Оливера Бермана, который попал в серьёзную аварию во время Гран-при Японии. После происшествия британца доставили в медицинский центр.

«Олли сообщил, что с ним всё в порядке и он не получил переломов в результате аварии», — говорится в сообщении команды в социальной сети Х.

Берман разбил машину в «Ложке», уворачиваясь от сильно замедлившегося Франко Колапинто из «Альпин», оказался на обочине перед «Ложкой», потерял контроль над машиной и на высокой скорости влетел в заграждения. Британец покинул автомобиль и очень сильно хромал, опираясь на маршалов.