«Хаас» сообщил о состоянии здоровья Бермана, попавшего в сильную аварию в Японии
Пресс-служба команды Формулы-1 «Хаас» опубликовала заявление касательно здоровья 20-летнего британского гонщика Оливера Бермана, который попал в серьёзную аварию во время Гран-при Японии. После происшествия британца доставили в медицинский центр.
Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270
«Олли сообщил, что с ним всё в порядке и он не получил переломов в результате аварии», — говорится в сообщении команды в социальной сети Х.
Берман разбил машину в «Ложке», уворачиваясь от сильно замедлившегося Франко Колапинто из «Альпин», оказался на обочине перед «Ложкой», потерял контроль над машиной и на высокой скорости влетел в заграждения. Британец покинул автомобиль и очень сильно хромал, опираясь на маршалов.
