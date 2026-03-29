Формула-1 — Гран-при Японии 2026 — результаты гонки

Антонелли победил на ГП Японии, Пиастри — второй, Леклер — третий, Расселл — четвёртый
Комментарии

В воскресенье, 29 марта, на трассе «Сузука» состоялась основная гонка третьего этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Японии. Победу завоевал итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Второе место занял Оскар Пиастри из «Макларена». Третьим финишировал Шарль Леклер из «Феррари».

Благодаря своей победе Антонелли стал лидером личного зачёта, опередив своего напарника Джорджа Расселла.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Формула-1. Гран-при Японии. Основная гонка

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 53 круга.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +13.722.
3. Шарль Леклер («Феррари») +15.270.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +15.754.
5. Ландо Норрис («Макларен») +23.479.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25.037.
7. Пьер Гасли («Альпин») +32.340.
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +32.677.
9. Лиам Лоусн («Рейсинг Буллз») +50.180.
10. Эстебан Окон («Хаас») +51.216.
11. Нико Хюлькенберг («Ауди») +52.280.
12. Исак Хаджар («Ред Булл») +56.154.
13. Габриэл Бортолето («Ауди») +59.078.
14. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +59.848.
15. Карлос Сайнс («Уильямс») +1:05.008.
16. Франко Колапинто («Альпин») +1:05.773.
17. Серхио Перес («Кадиллак») +1:32.453.
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.
19. Валттери Боттас («Кадиллак») +1 круг.
20. Алекс Албон («Уильямс») +2 круга.
21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сошёл.
22. Оливер Берман («Хаас») — сошёл.

Фото: Берман разбил болид и сильно хромал во время Гран-при Японии
