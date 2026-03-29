Антонелли стал самым молодым лидером чемпионата в истории Формулы-1, опередив Хэмилтона

Антонелли стал самым молодым лидером чемпионата в истории Формулы-1, опередив Хэмилтона
19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», после своей победы на Гран-при Японии стал самым юным лидером личного зачёта за всю историю «Королевских гонок».

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

Предыдущим рекордсменом был семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, ныне выступающий за «Феррари». Во время своего дебютного сезона за «Макларен» в 2007-м британец возглавил личный зачёт в возрасте 22 лет, четырёх месяцев и шести дней. На третьем месте легендарный Брюс Макларен, лидировавший в чемпионате в возрасте 22 лет, пяти месяцев и шести дней. Четвёртый — Себастьян Феттель (23 года, четыре месяца и 11 дней).

