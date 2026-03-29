«Рано говорить о титуле». Антонелли прокомментировал победу на втором подряд Гран-при

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») прокомментировал победу на Гран-при Японии.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«Пока рано говорить о титуле, но мы на верном пути. Старт у меня получился ужасным — нужно разобраться, что произошло. Затем мне повезло выйти в лидеры, благодаря автомобилю безопасности, после чего у нас был отличный темп. Второй отрезок получился особенно хорошим, я очень им доволен. Теперь мне предстоит много тренироваться отпускать сцепление, потому что пока что это слабое место. Нужно прибавить в этом аспекте, потому что такие моменты могут стоить победы. В чистом воздухе на «медиуме» у нас был очень сильный темп. Не знаю, каким был бы результат без автомобиля безопасности, но он явно сделал мою гонку проще», — сказал Антонелли после финиша.

