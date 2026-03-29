Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри отреагировал на второе место на ГП Японии, где впервые в 2026-м проехал всю гонку

Пиастри отреагировал на второе место на ГП Японии, где впервые в 2026-м проехал всю гонку
Комментарии

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, выступающий за команду «Макларен», отреагировал на своё второе место на Гран-при Японии.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«Было бы интересно посмотреть, что произошло бы без сейфти-кара. Мне удалось удержать Джорджа позади, а перед пит-стопами мы даже немного отрывались. Жаль, что мы не узнаем, что могло бы быть. Но то, что мы разочарованы вторым местом, это хороший знак. Нам определённо нужно найти больше темпа, но сегодня мы воспользовались всеми предоставленными возможностями», — сказал Пиастри после гонки.

Примечательно, что эта гонка стала для Оскара первой в нынешнем сезоне, в которой он смог выйти на старт и проехать всю дистанцию. В Австралии он разбил болид на установочном круге, а в Китае, после участия в спринте, его болид отогнали со стартовой решётки основной гонки из-за технических проблем.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android