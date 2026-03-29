Пиастри отреагировал на второе место на ГП Японии, где впервые в 2026-м проехал всю гонку

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, выступающий за команду «Макларен», отреагировал на своё второе место на Гран-при Японии.

«Было бы интересно посмотреть, что произошло бы без сейфти-кара. Мне удалось удержать Джорджа позади, а перед пит-стопами мы даже немного отрывались. Жаль, что мы не узнаем, что могло бы быть. Но то, что мы разочарованы вторым местом, это хороший знак. Нам определённо нужно найти больше темпа, но сегодня мы воспользовались всеми предоставленными возможностями», — сказал Пиастри после гонки.

Примечательно, что эта гонка стала для Оскара первой в нынешнем сезоне, в которой он смог выйти на старт и проехать всю дистанцию. В Австралии он разбил болид на установочном круге, а в Китае, после участия в спринте, его болид отогнали со стартовой решётки основной гонки из-за технических проблем.