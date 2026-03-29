Леклер прокомментировал попадание на подиум на Гран-при Японии
28-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, выступающий за «Феррари», высказался по поводу третьего места на Гран-при Японии Формулы-1.
Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270
«Сложная получилась гонка. Автомобиль безопасности не сыграл нам на руку. С этого момента я знал, что уступаю соперникам в шинах — особенно Кими и Льюису. Но я решил, что продолжу атаковать и попробую доехать на имеющемся комплекте шин до конца. В итоге я уступал не так много, как думал, шины были в достаточно хорошем состоянии. Я выдал несколько очень неплохих кругов, мы лишь потеряли пару позиций. Гонка была классная. До Оскара дотянуться не получилось, но было классно», — сказал Леклер после гонки.
