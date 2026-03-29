Леклер прокомментировал попадание на подиум на Гран-при Японии

28-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, выступающий за «Феррари», высказался по поводу третьего места на Гран-при Японии Формулы-1.

«Сложная получилась гонка. Автомобиль безопасности не сыграл нам на руку. С этого момента я знал, что уступаю соперникам в шинах — особенно Кими и Льюису. Но я решил, что продолжу атаковать и попробую доехать на имеющемся комплекте шин до конца. В итоге я уступал не так много, как думал, шины были в достаточно хорошем состоянии. Я выдал несколько очень неплохих кругов, мы лишь потеряли пару позиций. Гонка была классная. До Оскара дотянуться не получилось, но было классно», — сказал Леклер после гонки.