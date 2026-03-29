Антонелли — третий гонщик XXI века в Ф-1, одержавший вторую победу в ГП сразу после первой

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», по итогам Гран-при Японии стал третьим пилотом «Королевских гонок» в XXI веке, одержавшим свою вторую победу в Гран-при сразу после первой.

Итальянский пилот присоединился к нынешнему дуэту «Феррари» — Льюису Хэмилтону и Шарлю Леклеру. Семикратный чемпион Формулы-1 Хэмилтон в 2007 году за рулём «Макларена» выиграл свой первый Гран-при в Канаде, а уже на следующем этапе в Индианаполисе одержал вторую победу.

Леклер, в свою очередь, первую победу одержал в 2019-м за рулём «Феррари» на Гран-при Бельгии, а на следующем этапе в Монце вновь поднялся на первую ступень подиума.