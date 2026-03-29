Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен помахал Гасли, когда француз обогнал его на Гран-при Японии

Ферстаппен помахал Гасли, когда француз обогнал его на Гран-при Японии
Комментарии

28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», после того, как его обогнал Пьер Гасли из «Альпин», помахал рукой вслед французу.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
Фото: Кадр из трансляции

Во время второго этапа нынешнего сезона Гран-при Китая двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» так же отреагировал на обгон со стороны Серхио Переса из «Кадиллака».

Формула-1. Гран-при Японии. Основная гонка (топ-10)

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 53 круга.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +13.722.
3. Шарль Леклер («Феррари») +15.270.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +15.754.
5. Ландо Норрис («Макларен») +23.479.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25.037.
7. Пьер Гасли («Альпин») +32.340.
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +32.677.
9. Лиам Лоусн («Рейсинг Буллз») +50.180.
10. Эстебан Окон («Хаас») +51.216.

Материалы по теме
«Хотят иметь только подхалимов?» Йос Ферстаппен — о резкой критике Максом регламента Ф-1
Йос Ферстаппен: боюсь, что Макс потеряет мотивацию
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android