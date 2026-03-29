Впервые за 73 года итальянский гонщик выиграл два подряд Гран-при в Формуле-1
19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес», по итогам Гран-при Японии — 2026 обновил ещё одно историческое достижение.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

Антонелли стал первым итальянцем за 73 года, который одержал победы на двух подряд Гран-при «Королевских гонок». Предыдущий раз итальянские пилоты выигрывали на двух этапах подряд в 1953 году, когда сначала Джузеппе Фарина за рулём «Альфа Ромео» одержал победу на Гран-при Германии, а на Гран-при Швейцарии легендарный итальянец Альберто Аскари на «Феррари» финишировал первым.

Свою первую победу Андреа завоевал на Гран-при Китая 15 марта.

Материалы по теме
Антонелли — третий гонщик XXI века в Ф-1, одержавший вторую победу в ГП сразу после первой
