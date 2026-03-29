Впервые за 73 года итальянский гонщик выиграл два подряд Гран-при в Формуле-1

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес», по итогам Гран-при Японии — 2026 обновил ещё одно историческое достижение.

Антонелли стал первым итальянцем за 73 года, который одержал победы на двух подряд Гран-при «Королевских гонок». Предыдущий раз итальянские пилоты выигрывали на двух этапах подряд в 1953 году, когда сначала Джузеппе Фарина за рулём «Альфа Ромео» одержал победу на Гран-при Германии, а на Гран-при Швейцарии легендарный итальянец Альберто Аскари на «Феррари» финишировал первым.

Свою первую победу Андреа завоевал на Гран-при Китая 15 марта.