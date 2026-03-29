Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Внезапно стал на 50 км/ч медленнее». Ферстаппен объяснил, почему помахал Гасли в Японии

«Внезапно стал на 50 км/ч медленнее». Ферстаппен объяснил, почему помахал Гасли в Японии
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался о том, почему помахал Пьеру Гасли из «Альпин», который в одном из эпизодов обогнал его на Гран-при Японии.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«Да, я помахал ему, потому что я внезапно снова стал на 50 км/ч медленнее. Нормально обогнать нельзя. Это возможно, но после этого на прямой у тебя садится батарея. Я стараюсь просто смеяться над этим, потому что быть всё время расстроенным тоже не имеет смысла. Но я уже считал круги до финиша.

У нас много проблем, так что, надеюсь, машина скоро станет немного более управляемой. В гонке машина ощущалась так же, как и в квалификации. Я немного смог пробиться вперёд, но на этом всё и закончилось», — сказал Ферстаппен в эфире Viaplay.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android