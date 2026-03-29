«Мы предупреждали». Сайнс раскритиковал ФИА и регламент Ф-1 после аварии Бермана в Японии

Испанский гонщик Карлос Сайнс из команды «Уильямс» раскритиковал ФИА и технический регламент Формулы-1 сезона-2026 после аварии Оливера Бермана («Хаас») на Гран-при Японии.

«Мне интересно посмотреть, что ФОМ и ФИА предложат для новых изменений в правилах. Я надеюсь, они придумают что-то получше к Майами. Учитывая аварию с Олли, которую мы сегодня видели, мы предупреждали их, что такое может случиться, что такие скорости сближения и подобные аварии обязательно произойдут. Я не очень доволен тем, что у нас происходило до сих пор, и, надеюсь, мы найдём лучшее решение, которое не будет создавать эти огромные разницы в скоростях, обеспечивая более безопасный способ проведения гонок.

Я был так удивлён, когда они сказали: «Нет, мы разберёмся с квалификацией и не тронем гонки, потому что это выглядит захватывающе». Как гонщики мы были крайне откровенны в том, что проблема не только в квалификации, но и в самих гонках. Мы предупреждали, что такая авария обязательно произойдёт. Здесь нам повезло, что была зона вылета. А теперь представьте, что мы едем в Баку, или Сингапуре, или Лас-Вегасе и имеем такие разницы в скоростях, а аварии рядом со стенами.

Мы как GPDA предупредили ФИА, что такие действия будут часто происходить с этим сводом правил, и нам нужно что-то изменить в ближайшее время, если мы не хотим, чтобы они происходили. Он испытал перегрузку в 50G, как я слышал, это больше, чем моя авария в России в 2015 году, у меня было 46G. Только представьте, какая авария может быть в Лас-Вегасе, Баку и т.д. Я надеюсь, это послужит примером и команды прислушаются к гонщикам, а не столько к командам и людям, которые говорили, что гонки в порядке, потому что они вообще не в порядке», — сказал Сайнс в эфире Sky Sports.