Вольф — о плохом старте Антонелли: эти дети учатся в автошколе ездить только на автомате

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал слабый старт Андреа Кими Антонелли на Гран-при Японии. С первой позиции итальянец откатился на шестую.

«Плохой старт, но эти дети учатся в автошколе ездить только на автомате! Нам нужно научить их, как медленно и последовательно отпускать сцепление, не слишком быстро. Но вообще мы даём им не самые простые инструменты. Наши старты слабые, нужно над ними поработать.

Но в данном случае пилот оказывал огромное влияние на то, что машина не ехала. Конечно, с пробуксовкой колёс выглядело красиво, но не быстро! Но в гонке Кими пробился. Когда это имело значение, он был очень быстр и сумел продлить стартовый отрезок на один круг, что и сказалось на результате», — заявил Вольф в интервью Sky Sports.