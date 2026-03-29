Общий зачёт Ф-1: Антонелли опережает Расселла на девять очков, «Ред Булл» идёт шестым

Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли за счёт второй победы подряд стал новым лидером чемпионата Формулы-1 и опережает Джорджа Расселла на девять очков. Третье и четвёртое места по-прежнему занимают Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 72 очка.
2. Джордж Расселл («Мерседес») — 63.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 49.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 41.
5. Ландо Норрис («Макларен») — 25.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 21.
7. Оливер Берман («Хаас») — 17.
8. Пьер Гасли («Альпин») — 15.
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 12.
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 10.
11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 4.
12. Исак Хаджар («Ред Булл») — 4.
13. Габриэл Бортолето («Ауди») — 2.
14. Карлос Сайнс («Уильямс») — 2.
15. Эстебан Окон («Хаас») — 1.
16. Франко Колапинто («Альпин») — 1.
17. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 0.
18. Алекс Албон («Уильямс») — 0.
19. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.
20. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.
21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 0.
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.
В Кубке конструкторов преимущество «Мерседеса» над «Феррари» достигло 45 очков. Следом по-прежнему «Макларен» и «Хаас», а на пятую позицию поднялась «Альпин», опередившая разом «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз».
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» — 135 очков.
2. «Феррари» — 90.
3. «Макларен» — 46.
4. «Хаас» — 18.
5. «Альпин» — 16.
6. «Ред Булл» — 16.
7. «Рейсинг Буллз» — 14.
8. «Ауди» — 2.
9. «Уильямс» — 2.
10. «Кадиллак» — 0.
11. «Астон Мартин» — 0.