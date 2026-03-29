Бортолето после гонки в Японии выпрыгнул из болида и упал, сбив механика «Кадиллака»

21-летний бразильский гонщик Формулы-1 Габриэл Бортолето, представляющий команду «Ауди», после финиша Гран-при Японии, где он занял 13-е место, стал участником забавного инцидента.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

Находясь на пит-лейне, Габриэл стал покидать болид, решив выпрыгнуть из него.

Фото: Кадр из трансляции

Бразилец почему-то не заметил проходящего рядом с машиной механика «Кадиллака», который направлялся к машине одного из пилотов команды, финишировавших позади Бортолето, и прыгнул прямо на него. В результате Габриэл столкнулся с механиком и упал, схватившись за него. После пилот «Ауди» поднялся и извинился перед сотрудником американского коллектива.

Фото: Кадр из трансляции

