Бортолето после гонки в Японии выпрыгнул из болида и упал, сбив механика «Кадиллака»

21-летний бразильский гонщик Формулы-1 Габриэл Бортолето, представляющий команду «Ауди», после финиша Гран-при Японии, где он занял 13-е место, стал участником забавного инцидента.

Находясь на пит-лейне, Габриэл стал покидать болид, решив выпрыгнуть из него.

Бразилец почему-то не заметил проходящего рядом с машиной механика «Кадиллака», который направлялся к машине одного из пилотов команды, финишировавших позади Бортолето, и прыгнул прямо на него. В результате Габриэл столкнулся с механиком и упал, схватившись за него. После пилот «Ауди» поднялся и извинился перед сотрудником американского коллектива.