Колапинто — об аварии Бермана: я был как подсадная утка. Разница в скорости огромная

Гонщик «Альпин» Франко Колапинто прокомментировал пугающую аварию пилота «Хааса» Оливера Бермана на Гран-при Японии, который потерял контроль над машиной, избегая контакта с болидом аргентинца.

«Если честно, это было очень странно. Я был как подсадная утка. Разница в скорости огромная. Словно ты на круге выезда из боксов, а другой парень — на быстром. Этот поворот проходится на полном газу, а он был на 50 км/ч быстрее меня.

Как только я взглянул в зеркало, его разворачивало на траве. Но, даже развернувшись, он обогнал меня — вообразите разницу в скорости. В какой-то момент всё это становится очень опасно. Я рад, что он в порядке. Я не двигался по трассе, не делал ничего такого», — приводит слова Колапинто The Race.