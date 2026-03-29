Колапинто — об аварии Бермана: я был как подсадная утка. Разница в скорости огромная

Гонщик «Альпин» Франко Колапинто прокомментировал пугающую аварию пилота «Хааса» Оливера Бермана на Гран-при Японии, который потерял контроль над машиной, избегая контакта с болидом аргентинца.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«Если честно, это было очень странно. Я был как подсадная утка. Разница в скорости огромная. Словно ты на круге выезда из боксов, а другой парень — на быстром. Этот поворот проходится на полном газу, а он был на 50 км/ч быстрее меня.

Как только я взглянул в зеркало, его разворачивало на траве. Но, даже развернувшись, он обогнал меня — вообразите разницу в скорости. В какой-то момент всё это становится очень опасно. Я рад, что он в порядке. Я не двигался по трассе, не делал ничего такого», — приводит слова Колапинто The Race.

