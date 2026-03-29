Тото Вольф высказался о слабом темпе Расселла относительно Антонелли

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал тот факт, что на Гран-при Японии Андреа Кими Антонелли был быстрее Джорджа Расселла и в квалификации, и в гонке.

«Была сделана коллективная ошибка, из-за чего он уступал в плане возможностей машины. С первого же сегмента квалификации машина больше не была хороша, и сегодня ему тоже приходилось с ней бороться. С равными машинами было бы плотно.

А ещё нам пришлось принимать решение о пит-стопе, чтобы не проиграть позицию относительно Леклера, в то время как Кими ставил прекрасные времена на круге — это тоже оказало влияние. Но в целом у Джорджа не было идеальной машины», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

