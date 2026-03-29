Антонелли повторил фирменный жест Усэйна Болта после победы на Гран-при Японии Ф-1

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», отпраздновал победу на Гран-при Японии фирменным жестом восьмикратного олимпийского чемпиона и 11-кратного чемпиона мира по лёгкой атлетике ямайца Усэйна Болта.

Формула-1. Гран-при Японии. Основная гонка (топ-10)

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 53 круга.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +13.722.

3. Шарль Леклер («Феррари») +15.270.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +15.754.

5. Ландо Норрис («Макларен») +23.479.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25.037.

7. Пьер Гасли («Альпин») +32.340.

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +32.677.

9. Лиам Лоусн («Рейсинг Буллз») +50.180.

10. Эстебан Окон («Хаас») +51.216.